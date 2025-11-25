«Рубин» сыграет в Туле с «Арсеналом» в рамках плей-офф Кубка России

Проигравшая команда вылетит из турнира

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня «Рубин» сыграет в гостях с тульским «Арсеналом» в матче первого четвертьфинала Кубка России в Пути регионов. Встреча в Туле начнется в 20.30 по московскому времени.

Проигравшая команда досрочно завершит свое выступление на турнире. Победитель сыграет в следующем раунде Кубка России с проигравшим в паре «Спартак» — «Локомотив» из Пути РПЛ.

В составе «Рубина» может не сыграть лучший бомбардир команды Мирлинд Даку, получивший травму в последней игре чемпионата с «Ахматом» (1:0).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Рубин» на групповом этапе турнира финишировал третьим и упал в Путь регионов. Тульский «Арсенал» на пути к первому четвертьфиналу одержал три победы — «Волна» (3:0), «Сокол» (1:0), «Факел» (3:2).

В прошлом сезоне «Рубин» в Кубке России дошел до стадии второго четвертьфинала в Пути регионов.

В прямом эфире матч из Тулы покажет федеральный телеканал «Матч ТВ» в 20.30 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин