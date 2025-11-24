КНИТУ-КАИ вошел в число новых партнеров «Ростеха»

Университет стал одним из восьми российских вузов, с которыми госкорпорация подписала соглашения

Фото: Максим Платонов

Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева — КАИ (КНИТУ-КАИ) стал одним из восьми российских вузов, с которыми «Ростех» подписал соглашения о стратегическом сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.



Помимо КНИТУ-КАИ, соглашения о сотрудничестве были также подписаны с Национальным исследовательским университетом «МЭИ», Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Московским государственным юридическим университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА), РГУ имени А.Н. Косыгина, Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С.П. Королева, Уфимским университетом науки и технологий и Новочеркасским политехническим институтом.

Максим Платонов / realnoevremya.ru





Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов, комментируя расширение сотрудничества, отметил, что предприятия госкорпорации взаимодействуют со 140 университетами по всей России.

Напомним, КФУ в 2026 году получит 830 млн рублей по программе «Приоритет-2030».

Рената Валеева