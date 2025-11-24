В России число иностранцев-уклонистов выросло в 2,5 раза

С начала текущего года МВД России не допустило въезда на территорию страны более 160 тысяч иностранных граждан

Фото: Дмитрий Резнов

С начала текущего года МВД России не допустило въезда на территорию страны более 160 тысяч иностранных граждан. Часть из них пытались проникнуть, используя измененные установочные данные. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника управления контрольно-надзорной деятельности департамента внешней и трудовой миграции Миграционной службы МВД России полковник полиции Алексей Гасак.

— Благодаря принятым в текущем году мерам на 30% увеличилось число задокументированных нарушений режима въезда и пребывания; ограничен въезд на территорию России более 160 тысяч иностранцев, — сообщил Гасак.

Полковник полиции также отметил, что полицейские совместно с пограничной службой активно пресекают попытки проникновения в страну лиц, которым ранее был запрещен въезд. «Полицейские совместно с пограничной службой пресекают попытки проникновения иностранцев в нашу страну с измененными установочными данными при наличии решения о неразрешении въезда по их прежним именам и фамилиям», — подчеркнул представитель министерства.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По его словам, только с начала текущего года от пограничных органов поступила информация в отношении порядка трех тысяч таких граждан, и все они не были допущены на территорию страны.

Гасак также сообщил о значительном росте числа выявленных нарушений в миграционной сфере. С начала года в 2,5 раза выросло число выявленных и привлеченных к ответственности иностранцев, которые уклонились от выезда из России.

Кроме того, в текущем году на 45% увеличилось число выявленных преступлений, связанных с организацией незаконной миграции, и на 22% — преступлений по подделке, изготовлению или сбыту миграционных документов.

Правительство России пересмотрит подход к привлечению иностранной рабочей силы, намереваясь перестроить квотный механизм под конкретные проекты.



Рената Валеева