«Щас» вместо «сейчас»: филолог предсказала ускорение темпа речи россиян через 25 лет

В повседневной речи собеседников все чаще встречаются так называемые компрессивы

Фото: Динар Фатыхов

Темп речи россиян будет увеличиваться, а люди все чаще станут сокращать слова для экономии времени. Такой прогноз дала главный редактор портала «Грамота.ру», кандидат филологических наук Ксения Киселева в интервью РИА «Новости».

— Мы говорим гораздо быстрее, чем сто лет назад. Это чувствуется даже по сравнению с передачами радио и телевидения 50-летней давности. Очень вероятно, темп речи будет и дальше нарастать, — отметила Киселева.

Она добавила, что в повседневной речи собеседников все чаще встречаются так называемые компрессивы — сокращенные варианты слов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Мы говорим «щас» вместо «сейчас», «грит» вместо «говорит» уже не только на дружеских встречах, но иногда и в более официальной обстановке, — пояснила филолог.

По словам Киселевой, таких сокращенных слов в русском языке очень много и они помогают экономить время.

— Как прогнозируют фонестисты (специалисты по фонетике), таких слов в речи будет становиться все больше, — подчеркнула главред «Грамоты.ру». Эта тенденция, по ее мнению, является естественным развитием языка, стремящегося к большей эффективности и скорости коммуникации.

17 июня Госдума приняла в третьем чтении закон о защите русского языка в публичном пространстве. Он направлен на укрепление позиций языка как государственного, снижение использования иностранных слов и обеспечение соблюдения норм современного литературного языка.

Рената Валеева