Госдума приняла закон о защите русского языка

Фото: Екатерина Петрова

Сегодня Госдума приняла во втором и третьем, окончательном, чтении закон о защите русского языка в публичном пространстве. Закон направлен на укрепление позиций русского языка как государственного, снижение использования иностранных слов и обеспечение соблюдения норм современного литературного языка. Об этом пишет РИА «Новости».

Ключевые положения закона касаются использования русского языка в рекламе, вывесках, указателях и названиях жилых комплексов. Так, вывески, указатели и рекламные материалы должны быть написаны на русском языке, исключая широко распространенные англицизмы вроде sale или shop. Перевод на другие языки допускается, но только при условии полного соответствия содержания и равнозначного оформления. Иностранно звучащие названия жилых комплексов и микрорайонов запрещены — они должны быть написаны исключительно кириллицей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для реализации закона планируется внесение изменений в ряд нормативных актов, включая законы «О рекламе», «О защите прав потребителей» и Градостроительный кодекс.

При этом из окончательной версии закона были исключены положения о трансляции информационных программ государственных СМИ исключительно на русском языке (с возможным добавлением языков коренных народов регионов) и запрет на использование иностранных слов в коммерческих обозначениях, названиях торговых объектов и брендов, не являющихся официально зарегистрированными фирменными наименованиями.

Рената Валеева