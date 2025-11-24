Экс-администратора казанского «Дуслыка» будут судить по делу об отравлении 38 человек

Она допустила к работе сотрудника с явными признаками инфекционного заболевания

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего администратора казанского оздоровительно-образовательного комплекса «Дуслык». Женщину обвиняют в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание и отравление людей. Об этом сообщает СУ СКР по Татарстану.

В январе 2025 года обвиняемая допустила ряд серьезных нарушений на вверенном ей объекте. Среди них — допуск к работе сотрудника с явными признаками инфекционного заболевания, а также привлечение к работе в пищеблоке мужчины без необходимых медицинских документов.

Эти нарушения привели к тому, что с 15 по 17 января 38 учащихся и сопровождавших их лиц, находившихся в комплексе «Дуслык», заболели острой кишечной и норовирусной инфекцией. Более того, как утверждает следствие, несмотря на наличие у участников мероприятия признаков заболевания, женщина не обеспечила их своевременное отстранение от участия, что способствовало дальнейшему распространению инфекции.



Рената Валеева