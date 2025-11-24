Этой ночью татарстанцы смогут наблюдать полярное сияние

Это станет возможным через три-четыре часа

Фото: Реальное время

Жители Татарстана смогут стать свидетелями интенсивного полярного сияния. Причиной тому стал внезапный удар потока плазмы из корональной дыры на Солнце, который достиг Земли на двое суток раньше прогнозируемого срока. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Спутники уже регистрируют быстрый рост скорости и температуры солнечного ветра в окрестностях планеты. Хотя магнитных бурь пока не наблюдается, их развитие обычно происходит с задержкой в несколько часов.

В данный момент в восточном полушарии Земли наблюдается стремительный рост зоны полярных сияний, нижняя граница которой за последние полчаса опустилась до широты примерно 55 градусов. Эта широта включает в себя такие крупные города, как Москва, Нижний Новгород и Казань.

Реальное время / realnoevremya.ru

По прогнозам специалистов, центр интенсивности аврорального овала сейчас находится в Восточной Сибири, но ожидается, что через три-четыре часа он переместится в центральные европейские части страны.

Эксперты предупреждают, что нет стопроцентной гарантии сохранения текущей яркости сияний к моменту их прихода в центральные регионы, однако шансы на захватывающее зрелище остаются высокими.



Рената Валеева