В Казани спустя три года снова откроется каток на Кремлевской набережной

Любителей коньков ждут 83 хоккейные коробки и 22 катка с пунктами проката

Фото: Реальное время

Этой зимой в столице Татарстана для жителей и гостей города будет организовано 105 мест для катания на коньках и 14 лыжных трасс. Об этом на аппаратном совещании доложил председатель Комитета физической культуры и спорта Линар Гарипов.

Любителей коньков ждут 83 хоккейные коробки и 22 катка с пунктами проката. Из них 14 будут открытыми площадками, а восемь — расположены в крытых ледовых дворцах. Среди наиболее популярных и значимых объектов названы «Ак Барс Арена», парк Победы, «Черное озеро» и, что особенно примечательно, каток на Кремлевской набережной, который вновь откроется после трехлетней паузы.

Поклонникам лыжного спорта будут доступны 14 трасс, восемь из которых оборудованы системой освещения для вечерних катаний. Для профессиональных спортсменов-горнолыжников в комплексе «Нагорный» откроют три трамплина, самый высокий из которых достигает 50 метров в длину.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Гарипов в свою очередь заверил, что все хоккейные коробки должны быть готовы к началу зимнего сезона.

— Уже сейчас начинаем работу и приводим их в порядок вместе с администрациями районов, управляющими компаниями, управлением образования и Комитетом по делам детей и молодежи, — сообщил он, подчеркнув комплексный подход к подготовке инфраструктуры.

28 октября в парке «Черное озеро» уже начались работы по подготовке искусственного водоема к зимнему сезону.

Рената Валеева