В казанском парке «Черное озеро» начали готовить каток к зиме
Специалисты осушают озеро и очищают его чашу, чтобы зимой здесь открылся главный городской каток
В парке «Черное озеро» начались работы по подготовке искусственного водоема к зимнему сезону. Специалисты осушают озеро и очищают его чашу, чтобы зимой на его месте открылся главный городской каток, сообщили в мэрии Казани.
Сотрудники Дирекции парков и скверов Казани осушают искусственный водоем объемом около 9 тыс. куб. м и занимаются механической очисткой чаши вручную и с помощью спецтехники.
После очистки начнется подготовка катка: проверка ледозаливочного оборудования и шлангов, установка фанерной защиты на деревянные спуски, монтаж резинового покрытия на лестницах и участках между зданием проката и катком. Затем будет проведен ремонт и расстановка бортов, подготовка помещения для проката коньков, установка тематической навигации и новогодней иллюминации.
В Дирекции парков и скверов сообщают, что на монтаж праздничной иллюминации потребуется не менее трех недель.
После завершения подготовительных работ начнется двухэтапная заливка катка: сначала чаша будет наполнена водой из шлангов, а затем ледозаливочная машина создаст ровную ледяную поверхность.
Каток откроется с наступлением стабильной минусовой температуры. В прошлом году он стал доступен для казанцев в декабре.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».