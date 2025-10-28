В казанском парке «Черное озеро» начали готовить каток к зиме

Специалисты осушают озеро и очищают его чашу, чтобы зимой здесь открылся главный городской каток

Фото: Реальное время

В парке «Черное озеро» начались работы по подготовке искусственного водоема к зимнему сезону. Специалисты осушают озеро и очищают его чашу, чтобы зимой на его месте открылся главный городской каток, сообщили в мэрии Казани.

Сотрудники Дирекции парков и скверов Казани осушают искусственный водоем объемом около 9 тыс. куб. м и занимаются механической очисткой чаши вручную и с помощью спецтехники.

После очистки начнется подготовка катка: проверка ледозаливочного оборудования и шлангов, установка фанерной защиты на деревянные спуски, монтаж резинового покрытия на лестницах и участках между зданием проката и катком. Затем будет проведен ремонт и расстановка бортов, подготовка помещения для проката коньков, установка тематической навигации и новогодней иллюминации.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В Дирекции парков и скверов сообщают, что на монтаж праздничной иллюминации потребуется не менее трех недель.

После завершения подготовительных работ начнется двухэтапная заливка катка: сначала чаша будет наполнена водой из шлангов, а затем ледозаливочная машина создаст ровную ледяную поверхность.

Каток откроется с наступлением стабильной минусовой температуры. В прошлом году он стал доступен для казанцев в декабре.

Рената Валеева