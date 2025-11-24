Путин и Эрдоган обсудили Украину, энергетику и сотрудничество

Эрдоган со своей стороны выразил намерение оказывать всяческое содействие переговорному процессу

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе беседы лидеры обсудили ситуацию вокруг Украины, двустороннее сотрудничество с акцентом на энергетику и торгово-инвестиционные связи. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Ключевой темой разговора стал обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте американских предложений по мирному урегулированию. Владимир Путин отметил, что эти предложения, «в том варианте, с которым мы ознакомились, идут в русле обсуждений на российско-американской встрече в верхах на Аляске и в принципе могут быть положены в основу окончательного мирного урегулирования». Российская сторона вновь подтвердила свою заинтересованность в политико-дипломатическом разрешении украинского кризиса.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган со своей стороны выразил намерение оказывать всяческое содействие переговорному процессу и подтвердил готовность и далее предоставлять стамбульскую площадку для этих целей. Стороны договорились активизировать российско-турецкие контакты по украинскому досье на различных уровнях.

Помимо украинского вопроса, лидеры обсудили перспективы расширения торгово-инвестиционных связей и реализацию совместных проектов в сфере энергетики.

Президент Турции также поделился с Путиным впечатлениями по итогам своей поездки на саммит «Группы двадцати» в Йоханнесбурге и встреч с главами ряда стран-участниц.

Этот телефонный разговор стал четвертым для российского лидера за последнее время. Ранее Владимир Путин созванивался с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, президентом Беларуси Александром Лукашенко и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Рената Валеева