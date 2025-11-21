Минсельхоз: пошлина на экспорт российской пшеницы повысится с 26 ноября

Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России значительно возрастет с 26 ноября, увеличившись до 232,3 рубля за тонну, что на 14,6% выше показателя прошлой недели. Об этом сообщил Минсельхоз.

Пошлина, составлявшая 202,7 рубля за тонну, вырастет почти на 15%. При этом ставки пошлин на экспорт ячменя и кукурузы сохранятся на нулевом уровне и будут действовать до 3 декабря.

В Минсельхозе пояснили, что расчеты ставок проводились исходя из следующих индикативных цен: $226,4 за тонну на пшеницу (по сравнению с $225,1 на прошлой неделе), $207,4 — на ячмень ($194,6) и $212,2 — на кукурузу ($212,6).

Повышение пошлины происходит на фоне высоких показателей урожая зерна в России. Вице-премьер Дмитрий Патрушев 11 ноября сообщал, что с начала 2025 года сбор зерна в стране превысил 140 млн тонн в бункерном весе. Он подчеркнул, что агропромышленный комплекс России полностью обеспечивает внутренние потребности страны и активно укрепляет торговые связи с зарубежными партнерами.

Согласно данным Минсельхоза, в рамках завершающейся уборочной кампании в России собрано более 135 млн тонн зерна, включая 93,5 млн тонн пшеницы (рост на 7,8%) и 20,5 млн тонн ячменя (рост на 15,4%). Этот объем позволяет не только покрыть внутренние потребности страны, но и экспортировать свыше 50 млн тонн зерна.

В Татарстане недосчитались около 300 тысяч тонн продукции из-за дождей, а из-за низких цен на зерно аграрии стали сокращать посевы в пользу других культур. На проблему сбыта продукции жалуются еще многие фермеры, например занятые в животноводстве или птицеводстве. Подробнее — в материале «Реального времени».

