Путин обсудил с Чибисом развитие Мурманской области

На встрече президента России Владимира Путина с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом обсудили реализацию поручений и перспективы развития трех опорных агломераций: Мурманской, Кировско‑Апатитской и Мончегорской.

Чибис сообщил, что мастер‑планы городов разработаны с учетом мнений жителей. Главные цели — создание рабочих мест, обновление инфраструктуры и повышение качества жизни.

В экономике акцент сделан на развитии Северного морского пути, портовых мощностей и судоремонта. В 2025 году планируют завершить строительство угольного порта Лавна. Идет сотрудничество с Белоруссией по портовой инфраструктуре. С «ФосАгро» подписано соглашение на 160 млрд рублей для проектов в Кировске. В Мончегорске готовятся запустить производство по переработке лития. Мурманский транспортный узел сейчас обеспечивает 45 млн тонн грузоперевозок, но требуется довести показатель до 110 млн тонн — необходимо расширить железнодорожные подходы.

В жилищной сфере начинается строительство первого микрорайона после долгих лет точечной застройки. Программы «Арктическая ипотека» и «Свой дом в Арктике» стимулируют возведение жилья. Планируется благоустроить зоны у моря и озер в Мурманске.



Известно, что для реализации планов на 10 лет требуется 554 млрд рублей бюджетных средств. Чибис предложил включить объекты агломераций в нацпроекты для стабильного финансирования.



Наталья Жирнова