В Алтайском крае ФСБ остановили диверсию на ж/д путях

Задержанные являются местными жителями и были завербованы через Telegram

Фото: Руслан Ишмухаметов

В Алтайском крае ФСБ остановила диверсию на железной дороге по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

— Федеральной службой безопасности на территории Алтайского края пресечена попытка диверсии на железной дороге, которая планировалась членами запрещенной в РФ террористической организации при координации спецслужб Украины, — приводится сообщение от ЦОС.

Известно, что 22 ноября 2025 года на железнодорожном перегоне между станциями Алтайская и Бийск были задержаны двое мужчин, пытавшихся установить сбрасывающее устройство на путях с интенсивным движением поездов. Граждане являются местными жителями и были завербованы через Telegram.

Напомним, что ранее житель ДНР пытался убить офицера Минобороны британским пивом с ядом.

Наталья Жирнова