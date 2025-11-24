В Алтайском крае ФСБ остановили диверсию на ж/д путях
Задержанные являются местными жителями и были завербованы через Telegram
В Алтайском крае ФСБ остановила диверсию на железной дороге по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
— Федеральной службой безопасности на территории Алтайского края пресечена попытка диверсии на железной дороге, которая планировалась членами запрещенной в РФ террористической организации при координации спецслужб Украины, — приводится сообщение от ЦОС.
Известно, что 22 ноября 2025 года на железнодорожном перегоне между станциями Алтайская и Бийск были задержаны двое мужчин, пытавшихся установить сбрасывающее устройство на путях с интенсивным движением поездов. Граждане являются местными жителями и были завербованы через Telegram.
