Житель ДНР пытался убить офицера Минобороны британским пивом с ядом
Задание было получено от военной разведки Украины
ФСБ России заявило о задержании жителя ДНР, который, по данным ведомства, готовился совершить террористический акт с использованием боевых отравляющих веществ. Целью атаки был высокопоставленный офицер Минобороны. Задание было получено от военной разведки Украины.
— Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель ДНР, причастный к подготовке террористического акта с использованием боевых отравляющих веществ в отношении высокопоставленного офицера министерства обороны Российской Федерации, — говорится в сообщении ФСБ.
В ноябре подозреваемый получил от украинской спецслужбы две упаковки бутылок пива британского производства, которые он должен был передать офицеру в качестве подарка, но был задержан сотрудниками ФСБ России в момент передачи.
— По результатам исследований изъятых бутылок установлено, что в пиве содержалась смесь высокотоксичных отравляющих веществ «колхицин» и «третбутилбициклофосфат» (аналог боевого отравляющего вещества VX нервно-паралитического действия, запрещенного Конвенцией о химическом оружии 1993 г.) британского производства, которая при употреблении вызывает мучительную смерть в течение 20 минут, — отметили в ФСБ.
Как сообщили в ведомстве, задержанный установил контакт с представителем Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины через мессенджер Telegram.
ФСБ России вновь обратилась к гражданам, предупреждая о сохраняющейся активности украинских спецслужб в поиске потенциальных исполнителей терактов и диверсий в интернете, соцсетях, а также мессенджерах Telegram и WhatsApp*. Целью этих действий названо нанесение ущерба России.
Ведомство подчеркнуло, что все лица, давшие согласие на содействие противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное суровое наказание.
Несколько дней назад ФСБ предотвратила готовившееся покушение на секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, которое готовила группа диверсантов по заданию украинских спецслужб.
Справка
