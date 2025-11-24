Скончался легендарный футболист и тренер Никита Симонян

Он почувствовал недомогание 20 ноября и был госпитализирован

На 99‑м году жизни умер Никита Симонян — олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР и первый вице‑президент РФС. О его кончине сообщил президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян в беседе с «Матч ТВ».

Известно, что Симонян почувствовал недомогание 20 ноября и был госпитализирован.

В спортивной карьере Симоняна — выступления за сухумское «Динамо», московские «Крылья Советов» и «Спартак» (1949–1959), где он стал рекордсменом по голам (160). В составе «Спартака» он четырежды выиграл чемпионат СССР и дважды — Кубок СССР. За сборную СССР он провел 20 матчей, забив 10 голов, и стал олимпийским чемпионом ‑ 1956. В 1958 году он забил первый гол сборной СССР на чемпионатах мира.

Как тренер Симонян дважды возглавлял «Спартак» (1960–1965, 1967–1972), выиграв два чемпионата и три Кубка СССР. В 1973 году с ереванским «Араратом» он завоевал дубль — чемпионат и Кубок СССР. Также он тренировал одесский «Черноморец» и сборную СССР. С 1986 года Симонян работал на административных должностях. С 1992 года — первый вице‑президент РФС. Трижды (в 2009, 2012 и 2015 годах) исполнял обязанности президента РФС.

Наталья Жирнова