ЮАР завершила председательство в G20

Церемониальный молоток перешел к следующему председателю — США

Фото: Динар Фатыхов

Президент ЮАР Сирил Рамафоса официально завершил председательство страны в «группе двадцати», передает корреспондент РИА «Новости».

— Теперь я объявляю, что этот (церемониальный, — прим. ред.) молоток завершает этот саммит и теперь переходит к следующему председателю G20, то есть Соединенным Штатам, — сказал Рамафоса на завершающей речи мероприятия.

Президент ЮАР отдельно отметил инициативы, связанные с климатом, такие как усилия в борьбе с природными катастрофами, планы по энергетическому переходу и помощь развивающимся странами по этому направлению.

Рамафоса также заявил о важности развития партнерства с Африкой в двадцать первом веке.

— Существование G20 должно продолжиться, так как она служит благой цели и ведет к экономическому благосостоянию мира, — отметил Рамафоса.

Двухдневный лидерский саммит G20 завершается 23 ноября в Йоханнесбурге. Российскую делегацию возглавляет заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.

Елизавета Пуншева