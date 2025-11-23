Часы пассажира «Титаника» проданы за рекордные 3 млн фунтов

Золотые часы магната Исидора Штрауса ушли с молотка на аукционе

Фото: кадр из фильма "Титаник"

Золотые часы магната Исидора Штрауса, погибшего при крушении парохода «Титаник», ушли с молотка за рекордные три миллиона фунтов стерлингов (2,3 миллиона долларов США), сообщил аукционный дом Henry Aldridge & Son.

— Еще один мировой рекорд в продаже значимых вещей, связанных с «Титаником», — 1,78 миллиона фунтов за часы (Исидора, — прим. ред.), — говорится в заявлении, опубликованном в социальной сети Instagram*.

Согласно сообщению телеканала Sky News, золотые карманные часы Jules Jurgensen были найдены у одного из пассажиров первого класса «Титаника» Исидора Штрауса. Как отмечается в публикации, после катастрофы часы вместе с другими личными вещами Штрауса были переданы его семье. Родственники выставили часы на продажу впервые.

История гибели пары Штраусов была запечатлена в фильме Джеймса Кэмерона «Титаник», в сцене, где пожилая пара, обнявшись, лежит в постели, когда их каюту начинает заполнять вода. В основу этой сцены легли воспоминания выживших, рассказавших, что Исидор Штраус отказывался сесть в шлюпку, пока женщины и дети оставались на борту, а его жена, Ида Штраус, заявила, что не оставит мужа. Выжившие видели Штраусов, держащихся за руки, на борту «Титаника», когда он уходил под воду.

Елизавета Пуншева