В России запретят латиницу в названиях ЖК

Закон о защите русского языка в публичном пространстве вступит в силу 1 марта 2026 года

Фото: Динар Фатыхов

Закон о защите русского языка в публичном пространстве в России вступит в силу 1 марта 2026 года. Согласно документу, жилые комплексы должны будут называться исключительно на кириллице, сообщила «РИА Новости» глава комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.

— Первого марта 2026 года вступит в силу закон о защите русского языка в публичном пространстве, который предусматривает два важных изменения… Это и изменения в закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», — сказала Казакова.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Она отметила, что изменения касаются названий объектов капитального строительства, например, жилых комплексов, которые должны быть выполнены на основе кириллицы. Данное требование, по словам политика, относится к объектам, которые будут вводиться в эксплуатацию после вступления закона в силу.

Глава думского комитета добавила, что русский язык является государственным языком, и совершенно понятно желание людей, оглядываясь вокруг себя на улице, в магазине, в кинотеатре, в поликлинике — везде ощущать себя «в своей родной стране», читать информацию на понятном им родном языке. «И изменения в законодательстве соответствуют этому общественному справедливому запросу», — заключила Казакова.

Елизавета Пуншева