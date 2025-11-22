«Рубин» обыграл «Ахмат» с голом Даку в последнем домашнем матче в году

Казанская команда прервала серию из четырех матчей без побед в чемпионате

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» обыграл грозненский «Ахмат» со счетом 1:0 в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в Казани. Команда Рашида Рахимова прервала серию из четырех игр без побед в чемпионате.

Гол в составе «Рубина» на 75-й минуте забил Мирлинд Даку. Албанский нападающий до этого матча не мог забить девять игр кряду. Всего в активе лучшего бомбардира казанцев стало девять забитых мячей в чемпионате. При этом Даку получил четвертую желтую карточку в сезоне, футболист пропустит встречу с «Зенитом» в 17-м туре РПЛ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В активе «Рубина» стало 23 очка, команда осталась на седьмом месте в турнирной таблице. «Ахмат» с 16 баллами продолжает идти на 11-й строчке.

Следующий матч «Рубин» проведет 25 ноября в Туле с «Арсеналом» в 20.30 по московскому времени в рамках Кубка России в Пути регионов. В чемпионате казанцы сыграют 30 ноября в Санкт-Петербурге с «Зенитом» в 19.00 по мск.



Зульфат Шафигуллин