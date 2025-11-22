Одолели даже ЦСКА: УНИКС уступил «Бетсити Парма» на выезде

Ранее соперники так же, как и казанцы, одолели ЦСКА

Фото: Динар Фатыхов

Казанский УНИКС проиграл на выезде в Перми «Бетсити Парма». Итоговый счет — 90:82 (20:30, 28:31, 26:11, 18:21). Это второе поражение для бело-зеленых и седьмая победа для хозяев паркета.

Подопечные Евгения Пашутина ранее уже успели сотворить громкую сенсацию нынешнего сезона: 5 октября уральцы одержали победу над чемпионом последних двух лет, московским ЦСКА, со счетом 83:80.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Лидерами казанцев стали Кулагин (17 + 8 передач), Рэйнольдс (17 + 7 подборов), Бингэм (16 + 6 блок-шотов + 5 подборов).

Лидерами Пермяков — Фирсов (19 + 10 подборов), Адамс Дж. (17 + 7 передач), Адамс Б. (16 + 5 передач), Сэндерс (14 + 5 подборов), Хопкинс (12 + 7 подборов).

Следующий матч УНИКСа пройдет на выезде против «Автодора». Команды встретятся 6 декабря в 14:00 мск.