Уничтожено 69 украинских беспилотников над территорией России

По 15 БПЛА были сбиты над Самарской и Саратовской областями

Фото: Татьяна Демина

Минобороны России сообщило об уничтожении 69 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России в ночь на субботу. Атака была отражена в нескольких регионах страны.

По данным ведомства, наибольшее количество дронов было нейтрализовано над Ростовской областью — 16 единиц. Еще по 15 БПЛА были сбиты над Самарской и Саратовской областями. 13 беспилотников перехвачены над территорией Крыма.

Кроме того, силы ПВО поразили по три БПЛА над Волгоградской и Курской областями, два — над Воронежской областью и по одному — над Белгородской и Брянской областями.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В связи с произошедшим инцидентом и для обеспечения безопасности полетов Росавиация вводила временные ограничения на работу ряда аэропортов. Ограничения затронули воздушные гавани Тамбова, Пензы, Самары, Саратова и Ульяновска. К утру субботы все ограничения были сняты.

Вооруженные силы России в период с 15 по 21 ноября нанесли по Украине один массированный и шесть групповых ударов, в результате которых были поражены объекты военной промышленности страны и топливно-энергетические предприятия.

Рената Валеева