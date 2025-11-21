За неделю по Украине нанесены удары по объектам ВПК и энергетики

Об этом сообщило Минобороны

Вооруженные силы России в период с 15 по 21 ноября нанесли по территории Украины один массированный и шесть групповых ударов, в результате которых были поражены объекты военной промышленности страны и топливно-энергетические предприятия. Об этом сообщило Минобороны.

Атакам также подверглась транспортная инфраструктура Украины, которая используется для нужд армии, а также места сборки БПЛА и пункты размещения вооруженных формирований.

Минобороны также информировало об успешной работе систем ПВО на территории России. В частности, за один час (с 7:00 до 8:00) было уничтожено шесть беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Атаки были отражены в Ростовской и Астраханской областях, а также в Краснодарском крае.

Ранее, 19 ноября, Минобороны уже заявляло о нанесении массированного удара высокоточным оружием. В той операции были задействованы в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал» и ударные беспилотные летательные аппараты.

Рената Валеева