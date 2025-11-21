Пригородный поезд между Ульяновском и Казанью перевез более 43 тысяч пассажиров

Фото: Реальное время

С начала 2025 года пригородный поезд, курсирующий между Ульяновском и Казанью, перевез 43,6 тысячи пассажиров. Маршрут демонстрирует стабильный пассажиропоток и востребованность у жителей обоих городов, сообщает пресс-служба Куйбышевской ЖД.

Поезд следует по определенному графику: из Ульяновска он отправляется в 07:55 по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям, прибывая в Казань в 11:30. В обратном направлении состав выходит в путь в 14:19 со вторника по воскресенье и прибывает в Ульяновск в 19:58.

Маршрут включает множество промежуточных остановок: состав останавливается в Зеленом Доле, Свияжске, Албабе, Утяшках, Кубне, Шушерме, Куланге, Карамасарах, Ключах, Каратуне, Кильдуразах, Черки-Кильдуразах, Лощи, Буа, Бюрганах, Бурундуках, Елхово, Цильне, Лаишевке и Ульяновске-3.

Напомним, что технические причины повлияют на движение электричек в Татарстане.

Наталья Жирнова