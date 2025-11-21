Технические причины повлияют на движение электричек в Татарстане
Об этом сообщили в Минтрансе республики
По техническим причинам в конце ноября изменится расписание движения трех пригородных поездов. Об этом сообщают в Минтрансе Татарстана.
- Поезд №6474, следующий по маршруту Волжск — Арск, будет отправляться со станции Волжск 29, 30 ноября и 1 декабря в 04:47. Время прибытия на станцию Арск останется прежним — 07:48.
- Для поезда № 6751/6752, следующего по маршруту Нижнекамск — Ижевск, сохраняется действующее расписание до станции Агрыз. После этой станции график движения будет изменен. Пассажиры прибудут в Ижевск 29, 30 ноября и 1 декабря в 12:27 по местному времени.
- Изменения также затронут поезд № 6677/6678, следующий по маршруту Нижнекамск — Ижевск. До станции Круглое Поле состав будет следовать по действующему расписанию, после чего график движения изменится. Прибытие в Ижевск запланировано на 18:05 1 декабря по местному времени.
Напомним, что в Казани на 6 дней концертов в «Казан Экспо» назначили дополнительные электрички между городом и аэропортом.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».