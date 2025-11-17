В Казани на 6 дней назначили дополнительные электрички между городом и аэропортом
Это связано с проведением концертов в МВЦ «Казань Экспо»
В связи с проведением концертов в МВЦ «Казань Экспо» на 6 дней назначаются дополнительные пригородные поезда по маршруту Казань — Аэропорт — Казань, сообщает Минтранс республики.
Дополнительные рейсы будут курсировать 19, 21, 22, 23, 27 и 30 ноября. В расписание вводятся два новых маршрута:
- Электричка №7602 следует из Казани в аэропорт. Отправление со станции Казань в 18:04, прибытие на станцию Аэропорт в 18:24.
- Электричка №7603 курсирует в обратном направлении. Отправление со станции Аэропорт в 21:42, прибытие на станцию Казань в 22:10.
Оба поезда будут следовать без промежуточных остановок. Напомним, что между Казанью, Москвой и Питером увеличат количество поездов на новогодние каникулы.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».