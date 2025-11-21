Новости экономики

Курс доллара опустился ниже 80 рублей

18:16, 21.11.2025

Центробанк опубликовал официальный курс валют на субботу, 22 ноября

Фото: Jp Valery на Unsplash

Центробанк опубликовал официальный курс валют на субботу, 22 ноября. Все основные денежные единицы сильно ослабили свои позиции относительно рубля. Курс доллара опустился ниже 80 рублей.

Доллар подешевел на 1,71 рубля, юань — на 0,22 рубля, а евро — на 2,04 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 79,02 рубля;
  • евро — 90,56 рубля;
  • юань — 11,06 рубля.
Наталья Жирнова

