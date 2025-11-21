Курс доллара опустился ниже 80 рублей
Центробанк опубликовал официальный курс валют на субботу, 22 ноября
Центробанк опубликовал официальный курс валют на субботу, 22 ноября. Все основные денежные единицы сильно ослабили свои позиции относительно рубля. Курс доллара опустился ниже 80 рублей.
Доллар подешевел на 1,71 рубля, юань — на 0,22 рубля, а евро — на 2,04 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 79,02 рубля;
- евро — 90,56 рубля;
- юань — 11,06 рубля.
