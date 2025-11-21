Пожарные Татарстана ликвидировали 8 пожаров за сутки

В жилом секторе произошло 6 возгораний из общего числа зарегистрированных пожаров

Подразделения противопожарной службы Татарстана за сутки ликвидировали восемь пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РТ.

Сообщается, что в жилом секторе произошло шесть возгораний из общего числа восьми зарегистрированных пожаров. Пожарные также неоднократно привлекались для решения других экстренных ситуаций. Сотрудники службы пять раз выезжали по ложным тревогам. Помимо тушения пожаров, пожарные семь раз оказывали содействие другим экстренным службам.

Значительное количество выездов было связано с ДТП — пожарно-спасательные подразделения восемь раз привлекались для ликвидации их последствий.

Ранее подростки разгромили оборудование в новых надземных переходах Казани.

Наталья Жирнова