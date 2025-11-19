Новости происшествий

12:17 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Подростки разгромили оборудование в новых надземных переходах Казани

11:09, 19.11.2025

Они повредили панели управления и электрики лифта, камеры видеонаблюдения, а также табло пожарной сигнализации

Подростки разгромили оборудование в новых надземных переходах Казани
Фото: взято из телеграм-канала "Мэрия Казани"

Четверо подростков привлечены к уголовной ответственности по статье о вандализме за порчу оборудования в новых надземных пешеходных переходах на Горьковском шоссе в Казани. Об этом сообщила прокуратура Татарстана.

Инцидент произошел в надземном пешеходном переходе, расположенном между домом №18 по улице Окольной и домом №2а по улице Горьковское шоссе. Подростки повредили панели управления и электрики лифта, камеры видеонаблюдения, а также табло пожарной сигнализации.

По требованию прокуратуры Казани возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм, совершенный группой лиц). Уголовная ответственность по данной статье наступает с 14 лет.

взято из телеграм-канала "Мэрия Казани"

Мэрия Казани уточнила, что, согласно записям с камер видеонаблюдения, повреждения были нанесены оборудованию в семи переходах. Предварительная оценка ущерба включает:

  • 39 камер видеонаблюдения,
  • около 70 кнопок вызова этажей, закрытия дверей и вызова диспетчера в лифтах,
  • 13 светодиодных лент с системой оповещения,
  • 12 панелей вызова кабины,
  • 10 замков дверей шахты,
  • шесть переговорных устройств,
  • панели в кабинах лифтов,
  • поручни.

На ситуацию отреагировала первый заместитель министра по делам молодежи Софья Мустафина-Галиева. В своем телеграм-канале она написала:

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Происшествия Татарстан

Новости партнеров

Читайте также