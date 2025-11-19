Подростки разгромили оборудование в новых надземных переходах Казани
Они повредили панели управления и электрики лифта, камеры видеонаблюдения, а также табло пожарной сигнализации
Четверо подростков привлечены к уголовной ответственности по статье о вандализме за порчу оборудования в новых надземных пешеходных переходах на Горьковском шоссе в Казани. Об этом сообщила прокуратура Татарстана.
Инцидент произошел в надземном пешеходном переходе, расположенном между домом №18 по улице Окольной и домом №2а по улице Горьковское шоссе. Подростки повредили панели управления и электрики лифта, камеры видеонаблюдения, а также табло пожарной сигнализации.
По требованию прокуратуры Казани возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм, совершенный группой лиц). Уголовная ответственность по данной статье наступает с 14 лет.
Мэрия Казани уточнила, что, согласно записям с камер видеонаблюдения, повреждения были нанесены оборудованию в семи переходах. Предварительная оценка ущерба включает:
- 39 камер видеонаблюдения,
- около 70 кнопок вызова этажей, закрытия дверей и вызова диспетчера в лифтах,
- 13 светодиодных лент с системой оповещения,
- 12 панелей вызова кабины,
- 10 замков дверей шахты,
- шесть переговорных устройств,
- панели в кабинах лифтов,
- поручни.
На ситуацию отреагировала первый заместитель министра по делам молодежи Софья Мустафина-Галиева. В своем телеграм-канале она написала:
