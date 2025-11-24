Сегодня в Татарстане ожидается до +7 градусов

Будет облачно с прояснениями, без существенных осадков

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 6—11 м/с, днем местами порывами до 14 м/с. Утром ожидается от -2 до +3 градусов, днем — от +2 до +7 градусов. Утром на дорогах местами гололедица.

Галия Гарифуллина