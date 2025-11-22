Новости общества

Сегодня в Татарстане ожидается до +9 градусов

07:00, 22.11.2025

В отдельных районах туман

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно. Утром на дорогах гололедица, днем небольшой и умеренный дождь. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

В отдельных районах туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 6—11 м/с, местами с порывами до 18 м/с. Утром ожидается от -1 до +4 градусов, днем — от +4 до +9 градусов.

Галия Гарифуллина

