Сегодня в Татарстане ожидается до +9 градусов

В отдельных районах туман

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно. Утром на дорогах гололедица, днем небольшой и умеренный дождь. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

В отдельных районах туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 6—11 м/с, местами с порывами до 18 м/с. Утром ожидается от -1 до +4 градусов, днем — от +4 до +9 градусов.



Галия Гарифуллина