Татарстан планирует открыть торговый дом в Туркмении для наращивания товарооборота

Фото: Екатерина Петрова

Татарстан намерен открыть свой торговый дом в Туркмении, чтобы значительно увеличить двусторонний товарооборот. Об этом заявил заместитель премьер-министра — министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко, передает ТАСС.

— В ходе двусторонней встречи наш представитель Торгового дома Татарстана высказал свое решение о том, чтобы открыть здесь торговый дом Татарстана, для того чтобы увеличить наши обороты [торговли], — сказал Коробченко.

Торговый оборот между Туркменией и Татарстаном в 2024 году составил около $35 млн. Коробченко выразил уверенность, что в текущем году этот показатель вырастет до $50 миллионов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В этом году раис Татарстана Рустам Минниханов посещал страну. В июле Минниханов провел встречу с председателем Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, а также принял участие в Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. В мае того же года он встречался с национальным лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым в казанском Кремле в рамках XVI Международного экономического форума KazanForum.



Рената Валеева