Раис Татарстана встретился с национальным лидером туркменского народа
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с национальным лидером туркменского народа, председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в Казанском кремле. Встреча состоялась в рамках XVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».
Перед началом Гурбангулы Бердымухамедов провел телефонный разговор с президентом России. Также во встрече принял участие Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.
Минниханов выразил благодарность Бердымухамедову за участие в KazanForum и за внимание к развитию сотрудничества с Татарстаном.
— Прошу принять глубокую благодарность за Вашу поддержку и особое внимание к вопросам развития татарстано-туркменистанского взаимодействия, направленного на укрепление отношений между нашими странами, — заявил раис Татарстана.
Он отметил, что Татарстан и Туркменистан связывают давние и плодотворные отношения, и многие ведущие татарстанские предприятия успешно работают в Туркменистане.
В ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения экономического взаимодействия, подчеркнув потенциал развития связей в сферах нефтеразведки и нефтедобычи, машиностроения, энергетики, фармацевтики и медицины, агропромышленного комплекса и других.
Минниханов также подчеркнул важность дальнейшего развития взаимодействия в области культуры, туризма, спорта, науки и образования. На сегодняшний день в университетах Татарстана обучаются около 8,5 тысячи туркменских студентов. Раис Татарстана рассказал о строительстве в Казани центра ремесел и предложил Бердымухамедову представить там и туркменских мастеров.
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