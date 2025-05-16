Раис Татарстана встретился с национальным лидером туркменского народа

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с национальным лидером туркменского народа, председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в Казанском кремле. Встреча состоялась в рамках XVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Перед началом Гурбангулы Бердымухамедов провел телефонный разговор с президентом России. Также во встрече принял участие Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.

Минниханов выразил благодарность Бердымухамедову за участие в KazanForum и за внимание к развитию сотрудничества с Татарстаном.

— Прошу принять глубокую благодарность за Вашу поддержку и особое внимание к вопросам развития татарстано-туркменистанского взаимодействия, направленного на укрепление отношений между нашими странами, — заявил раис Татарстана.

Он отметил, что Татарстан и Туркменистан связывают давние и плодотворные отношения, и многие ведущие татарстанские предприятия успешно работают в Туркменистане.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

В ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения экономического взаимодействия, подчеркнув потенциал развития связей в сферах нефтеразведки и нефтедобычи, машиностроения, энергетики, фармацевтики и медицины, агропромышленного комплекса и других.

Минниханов также подчеркнул важность дальнейшего развития взаимодействия в области культуры, туризма, спорта, науки и образования. На сегодняшний день в университетах Татарстана обучаются около 8,5 тысячи туркменских студентов. Раис Татарстана рассказал о строительстве в Казани центра ремесел и предложил Бердымухамедову представить там и туркменских мастеров.



Рената Валеева