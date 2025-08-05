Минниханов встретился с Гурбангулы Бердымухамедовым в Туркменистане
Он также отметил общность исторических и культурных корней татарского и туркменского народов
Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с председателем Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в рамках очередного визита в страну. Об этом Минниханов сообщил в своем телеграм-канале.
— В ходе очередного визита в Туркменистан встретились с давним другом Татарстана, уважаемым председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, — написал Минниханов.
Он также отметил общность исторических и культурных корней татарского и туркменского народов, выразив надежду на дальнейшее укрепление торгово-экономических связей и развитие дружественных отношений между народами.
Ранее Минниханов принял участие в Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, которая проходит в эти дни в Туркменистане.
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