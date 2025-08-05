Минниханов представил Татарстан на конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю

Он выразил надежду, что итоговая декларация конференции отразит призыв к совместному поиску решений

Раис Татарстана Рустам Минниханов принимает участие в Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, которая проходит в эти дни в Туркменистане. Об этом пишет его пресс-служба.

В ходе встреч, организованных в рамках конференции, Минниханов подчеркнул, что текущее мероприятие, проходящее под девизом «Продвижение прогресса через партнерство», имеет ключевое значение для развивающихся стран и объединяет государства, сталкивающиеся с серьезными проблемами современности.

Он выразил надежду, что итоговая декларация конференции отразит призыв к совместному поиску решений, которые помогут преодолеть изоляцию, обеспечить устойчивое развитие и реализовать потенциал миллионов людей, проживающих в этих странах.

Раис РТ заверил, что Россия и Татарстан в частности, уделяют большое внимание расширению международного сотрудничества и поддерживают инициативы, направленные на повышение экономической устойчивости и развития.

— Татарстан — один из ведущих и промышленно развитых регионов России, который также не имеет прямого выхода к морю. Тем не менее, благодаря поддержке нашей страны, за последние десятилетия нам удалось добиться значительных успехов в развитии международных связей и экономики. Мы активно расширяем торгово-экономическое, научно-техническое и культурное сотрудничество со многими странами мира, реализуем совместные проекты и привлекаем инвестиции, — отметил Минниханов.

Татарстан активно развивает международные связи и в настоящее время поддерживает торговые отношения со 136 странами. Внешнеторговый оборот республики за прошлый год вырос более чем на 12% и превысил $16 млрд.

Рената Валеева