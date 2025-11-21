Казанский «Водоканал» напомнил о перебоях в водоснабжении в ряде районов города

Фото: Максим Платонов

МУП «Водоканал» предупредило о возможных кратковременных перебоях в водоснабжении и понижении давления воды в ряде районов города. Это связано с проведением работ по подключению водопровода в деревне Куюки к централизованным сетям водоснабжения.

Ограничения продлятся с 09:00 25 ноября до 11:00 26 ноября, сообщили в телеграм-канале.

Работы затронут многочисленные дома на следующих улицах:

Абубекира Терегулова,

Дубравной,

Затлы,

Комиссара Габишева,

Салиха Батыева,

Дмитрия Менделеева.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кул Гали (дома: 1, 2, 2а, 2б, 2к1, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 6ак1, 6б, 7, 7а, 7б, 7бк1, 7б к2, 8, 8а, 9, 9а, 9/1, 9/3, 10, 10а, 10б, 11/52а, 11/52б, 11а, 11б, 12, 13, 13а, 13б, 13в, 14, 14а, 15, 15а, 15б, 15в, 16, 18, 20, 21а, 21б, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 34, 36);

Проспект Победы (дома: 50а, 50б, 50г, 56, 56а, 56г, 58, 58а, 60, 62, 62к1, 62к2, 62к3, 62к4, 64, 66, 68, 68а, 70, 70а, 71а, 72, 72а, 72б, 72в, 72г, 72д, 72/1, 18, 18к1, 18а, 18б, 18в, 18г, 20, 20к1, 22, 24, 24а, 26, 30, 30к1, 30к2, 30к3, 30к4, 32, 34, 34а, 34б, 38, 40, 40а, 42, 44, 46, 46а, 46б, 46в, 46г, 48, 48к2, 48а, 48в);

Рихарда Зорге (дома: 70, 71, 72, 74, 75, 75а, 76, 77, 78, 80, 81, 81а, 81ак1, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 93а, 94, 95, 96, 96а, 97, 98, 98а, 99, 100, 100к1, 101, 102, 103, 104/1104к2/1, 105, 107, 109, 109а, 111, 113, 119, 121, 135, 66, 66к1, 66к2, 66к3, 66к5, 66к6, 66а, 66б, 66в, 66е, 66/4, 66/5, 66/6, 66/7, 667, 68, 68к1, 68/1, 68/2, 68/3);

Сафиуллина (дома: 20к1, 20к2, 20к3, 20 к.4, 20а, 21, 21а, 24, 26, 26а, 28, 30, 30а, 32, 32а, 7а, 7б, 8, 10, 12, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 17ак1, 17ак2, 17ак3, 17б, 18, 1а, 2, 3, 5, 5к1, 5к2, 5к2/1, 5а, 5в, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6к1, 6к2, 6к3, 6б, 40, 40а, 42, 44, 46, 48, 48а, 50, 50а, 54, 56, 56а);

Юлиуса Фучика (дома: 2, 2б, 4, 4а, 4/1, 6, 8, 8а, 8б, 8в, 8г, 12, 12а, 12в, 14, 14а, 14б, 14в, 14г, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 30а, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 42а, 44, 46а, 48, 48а, 49, 49а, 50, 50а, 50б, 51, 52, 52к1, 52к3, 52к4, 52а, 53, 53а, 54, 55, 55а, 55б, 56, 57, 58, 58а, 58б, 59, 62, 62а, 64/1, 64к1, 64к2, 64к3, 64в, 64д, 64е, 64б/1, 66, 68, 68а, 69, 70, 71, 71а, 72, 73, 74/14, 75, 79, 79а, 79б, 83, 85, 85а, 87, 87а, 91, 91а, 93б, 95/9, 97, 99, 99а, 101, 103, 103а, 105, 105а, 105б, 105в, 105г, 105е, 105ак1, 105ак3, 105к4, 105ак5, 105ак6, 105ак8, 107, 107а, 109);

Академика Завойского (дома: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22а, 22б, 22в, 36, 40, 42, 11, 13, 15, 17, 17а, 21, 21а, 21б, 23, 25, 27);

Гали Динмухаметова (дома: 40, 42, 44, 46, 48, 48а).

Казанский «Водоканал» заверил, что приложит все усилия для завершения работ раньше указанного срока.

Рената Валеева