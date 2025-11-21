Новости общества

С 22 ноября в Казани появятся новые остановки транспорта по просьбам жителей

12:24, 21.11.2025

Среди них «Ж.м.Кояшлы», «Восточные Салмачи» и «Мечеть» в селе Богородское

Фото: Артем Гафаров

В ответ на многочисленные обращения горожан мэрия Казани объявила о введении с 22 ноября текущего года дополнительных остановочных пунктов на маршрутах общественного транспорта.

Три новые остановки будут организованы по следующим адресам:

  • на улице Матюшинской для автобуса маршрута №56 появится остановка «Ж.м.Кояшлы»;
  • на улице Олимпийской для маршрута №90 будет добавлена остановка «Восточные Салмачи»;
  • в селе Богородское, на улице Овражной, для маршрута №90 организуют остановку «Мечеть».

Напомним, остановка «Театр им. Г. Камала» в столице Татарстана переименована в «Старо-Татарскую слободу». Решение связано с переездом театра имени Камала в новое здание, расположенное на улице Хади Такташа.

Рената Валеева

Общество Татарстан

