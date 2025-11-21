Спектакль «Материнское поле» Театра кукол «Экият» номинирован на «Золотую маску»

Эта постановка стала одной из пяти работ Ильгиза Зайниева в «Экияте»

Фото: Динар Фатыхов

Спектакль «Материнское поле» Театра кукол «Экият», поставленный заслуженным деятелем искусств Татарстана Ильгизом Зайниевым по одноименной повести Чингиза Айтматова, номинирован на Российскую национальную театральную премию «Золотая маска» XXXII Конкурсного цикла (сезон 2024—2025).

Эта постановка стала одной из пяти работ Ильгиза Зайниева в «Экияте», несмотря на его загруженность в качестве художественного руководителя Театра Камала. Работа Зайниева в Театре кукол отличается разнообразием и креативным подходом, а «Материнское поле» является его традиционно «взрослой» работой, которая ранее уже получила высокую оценку на театральном фестивале «Тантана».

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Повесть Айтматова «Материнское поле», написанная автором в 34 года, относится к его раннему творчеству. Произведение, тяготеющее к жанру соцреализма, уже тогда было пронизано характерной для писателя вселенской скорбью и глубоким философским смыслом.

Подробности о спектакле — в материале Радифа Кашапова.

Рената Валеева