«Эчпочматч в татарском стиле»: «Нефтехимик» и «Ак Барс» сыграют в Нижнекамске

В текущем сезоне КХЛ команды обменялись победами в двух «татарстанских дерби»

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня «Нефтехимик» и «Ак Барс» сыграют в Нижнекамске в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

Пресс-служба КХЛ анонсировала игру между «Нефтехимиком» и «Ак Барсом» как «эчпочматч в татарском стиле». Ожидается, что на арене в Нижнекамске болельщикам организуют различные активности, связанные с культурой и родным языком Татарстана.

«Нефтехимик» и «Ак Барс» подходят к очному поединку с двумя поражениями подряд. Нижнекамцы уступили «Ладе» (1:2) и «Автомобилисту» (3:6), «барсы» в Казани оказались слабее минского «Динамо» (3:7) и ЦСКА (1:4). «Нефтехимик» занимает пятое место в Восточной конференции, «Ак Барс» идет третьим, команды отделяет пять очков.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В составе гостей не сыграет вратарь Михаил Бердин, который не поехал на выездную серию казанской команды. У «Нефтехимика» может дебютировать нападающий Никита Артамонов, арендованный до конца сезона у нижегородского «Торпедо».

В нынешнем чемпионате команды провели два «татарстанских дерби» и обменялись победами. В Нижнекамске победил «Ак Барс» — 4:1, а в Казани — «Нефтехимик» со счетом 2:1. Всего в КХЛ «барсы» выиграли в 51 из 75 «дерби» с соседями.

В прямом эфире матч между «Нефтехимиком» и «Ак Барсом» покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».

Зульфат Шафигуллин