Криптомошенники обманули двух жительниц Казани на 3 миллиона рублей

Две местные жительницы стремились получить дополнительный доход

Фото: Реальное время

В Ново-Савиновском районе Казани зафиксировали два случая мошенничества с крупными финансовыми потерями. Две местные жительницы, стремясь получить дополнительный доход, стали жертвами аферистов.

Как сообщает УМВД России по городу Казани, 40-летняя женщина, поверив обещаниям заработка на криптобирже, перевела злоумышленникам 1,07 млн рублей. Часть средств была взята в кредит. Деньги были отправлены на телефонные номера, зарегистрированные в Дагестане и Свердловской области.

Второй случай касается 29-летней горожанки, которая намеревалась инвестировать свои сбережения. В результате мошеннических действий она лишилась более 1,79 млн рублей. Полицейские установили, что звонки поступали с номеров, зарегистрированных в Казахстане и Тюменской области.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

Наталья Жирнова