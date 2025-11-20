Солнце выбросило «царь-протуберанец», который в 80 раз больше Земли

Ученые отмечают, что это произошло на северном полюсе Солнца

На Солнце произошло необычное явление — формирование и выброс массивного протуберанца. По данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, размер плазменного образования превысил миллион километров, что в 80 раз больше диаметра Земли, сообщает РИА «Новости».

Ученые отмечают, что это произошло на северном полюсе Солнца. Источник процессов, приведших к образованию гигантской структуры, находился на обратной стороне светила и был недоступен для наблюдения.

Специалисты обращают внимание на то, что три дня назад из той же области было выброшено крупное облако плазмы. По мнению исследователей, оба события могут быть связаны между собой и иметь общий источник активности. Предполагается, что причиной может служить центр активности 4274. Ранее, находясь в зоне видимости Земли, он произвел две крупнейшие вспышки года — X5.1 и X4.0. В настоящее время этот центр находится на невидимой стороне Солнца.

Наталья Жирнова