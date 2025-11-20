Прокуратура выявила задолженность по зарплате в 15 млн рублей в ООО «АСК Групп»

Руководство компании имело финансовую возможность для своевременной оплаты труда, однако направило средства на другие цели

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Советского района Казани провела проверку соблюдения трудового законодательства в ООО «АСК Групп». В результате проверки выявлены нарушения в сфере оплаты труда, передает пресс-служба прокуратуры



За период с июля по октябрь 2025 года перед 86 сотрудниками предприятия образовалась задолженность по заработной плате на сумму более 15 млн рублей. При этом руководство компании имело финансовую возможность для своевременной оплаты труда, однако направило средства на другие цели — приобретение строительных материалов, оплату строительно-монтажных работ и лизинговые платежи.

По результатам проверки прокуратура направила материалы в СК. На основании полученных данных возбуждено уголовное дело «Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев».

Ранее по требованию прокуратуры Татарстана были уволены директор драмтеатра им. Баталова Эльвира Сибгатуллина и депутат Совета города Зеленодольска Николай Бызин.



Наталья Жирнова