Госдума окончательно приняла налоговый законопроект о повышении НДС до 22%

Помимо этого, по новым нормам будет поэтапно снижаться порог годовой выручки, при котором предприниматели обязаны уплачивать НДС

Госдума приняла в третьем чтении закон, вносящий изменения в Налоговый кодекс России. Документ направлен на корректировку налоговой политики в отношении предпринимателей, использующих упрощенную и патентную системы налогообложения.

Как уже сообщало «Реальное время», будет поэтапно снижаться порог годовой выручки, при котором предприниматели обязаны уплачивать НДС. Изменения будут внедряться постепенно: с 2026 года порог составит 20 млн рублей, с 2027 года — 15 млн рублей, а с 2028 года — 10 млн рублей. Для пользователей УСН расширен перечень учитываемых расходов при определении налоговой базы.

С 1 января 2026 года базовая ставка НДС составит 22%. При этом для социально значимых товаров, включая продукты питания, лекарства, медицинские изделия и товары для детей, сохранится льготная ставка 10%. Из-под налогообложения НДС выведены сахаросодержащие напитки, реализуемые общественными организациями инвалидов.

Также в сфере налогообложения иноагентов установлена ставка НДФЛ 30%. Для них отменяются льготы при продаже недвижимости, наследовании и получении подарков. Определенные категории граждан освобождены от НДФЛ при продаже жилья, включая семьи с недееспособными детьми и семьи, где ребенок родился до 30 апреля следующего года после продажи. Участники программы «Земский тренер» освобождены от НДФЛ на единовременные компенсационные выплаты. Важным изменением стало выравнивание ставок НДФЛ для налоговых резидентов стран ЕАЭС со ставками для резидентов России — от 13% до 22%, вместо ранее действовавших 30% для иностранцев.

Для предприятий радиоэлектронной промышленности расширены возможности учета доходов при применении пониженных страховых взносов, включая доходы от проектирования и разработки оборудования.

Наталья Жирнова