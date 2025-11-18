ГД приняла во втором чтении законопроект о повышении НДС до 22% с 2026 года

Также для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения (УСН) будет поэтапно снижаться предельный доход для перехода на уплату НДС

Госдума приняла во втором чтении законопроект о внесении существенных изменений в налоговую систему России на ближайшие три года.

Ключевым изменением станет повышение ставки НДС с 20% до 22% с 2026 года. Для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения (УСН) будет поэтапно снижаться предельный доход для перехода на уплату НДС: до 20 млн рублей в 2026 году, 15 млн рублей в 2027 году и 10 млн рублей с 2028 года. В Татарстане каждый второй «упрощенец» перейдет на уплату НДС с 2027 года.

Также законопроект предусматривает повышение акцизов на алкогольную, табачную, никотинсодержащую и сахаросодержащую продукцию в 2026—2027 годах. В документе также зафиксированы изменения в системе госпошлин: десятикратное увеличение сборов за регистрацию воздушных судов и повышение пошлин на лицензирование алкогольной продукции. Вводится новая система лицензирования для Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Отменяются налоговые льготы по НДФЛ при продаже недвижимости, наследовании и получении подарков. При этом сохраняется льгота для семей с детьми при продаже жилья для улучшения жилищных условий. Налог на игорный бизнес полностью переходит в федеральный бюджет. Для букмекерских контор и тотализаторов вводится ставка 7% от дохода за вычетом выплаченных выигрышей.



Для IT-компаний повышается тариф страховых взносов с 7,6% до 15% в пределах предельной базы. С сентября 2026 года вводится технологический сбор за импорт или производство определенных видов продукции.

Окончательное рассмотрение документа в третьем чтении запланировано на 20 ноября.

Наталья Жирнова