Казанцев эвакуировали со станции метро «Авиастроительная» из-за подозрительного предмета
На место происшествия прибыли оперативные службы
Сегодня на станции казанского метрополитена «Авиастроительная» эвакуировали пассажиров из вагонов после обнаружения подозрительного предмета. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе казанского метрополитена.
По информации очевидцев, инцидент произошел в одном из вагонов поезда. После сообщения о находке пассажиры были высажены на платформу станции. На место происшествия прибыли оперативные службы города для проверки подозрительной вещи.
— Оставлен бесхозный пакет. Нашлась хозяйка, — прокомментировали в пресс-службе.
