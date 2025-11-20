Новости происшествий

Казанцев эвакуировали со станции метро «Авиастроительная» из-за подозрительного предмета

14:13, 20.11.2025

На место происшествия прибыли оперативные службы

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня на станции казанского метрополитена «Авиастроительная» эвакуировали пассажиров из вагонов после обнаружения подозрительного предмета. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе казанского метрополитена.

По информации очевидцев, инцидент произошел в одном из вагонов поезда. После сообщения о находке пассажиры были высажены на платформу станции. На место происшествия прибыли оперативные службы города для проверки подозрительной вещи.

— Оставлен бесхозный пакет. Нашлась хозяйка, — прокомментировали в пресс-службе.

Рената Валеева

