Новости общества

16:51 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Российские ПВО сбили за сутки четыре ракеты Storm Shadow и 119 беспилотников

12:53, 20.11.2025

Об этом сообщили в Минобороны

Российские ПВО сбили за сутки четыре ракеты Storm Shadow и 119 беспилотников
Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

Российские средства ПВО за прошедшие сутки перехватили четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow и уничтожили 119 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

— Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и 119 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — информировали в ведомстве.

Всего с начала СВО уничтожены:

  • 668 самолетов;
  • 283 вертолета;
  • 97 515 беспилотных летательных аппаратов;
  • 637 зенитных ракетных комплексов;
  • 26 134 танка и других боевых бронированных машин;
  • 1 618 боевых машин реактивных систем залпового огня;
  • 31 426 орудий полевой артиллерии и минометов;
  • 47 170 единиц специальной военной автомобильной техники.

Помимо этого, подразделениями группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Веселое Запорожской области.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также