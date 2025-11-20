Российские ПВО сбили за сутки четыре ракеты Storm Shadow и 119 беспилотников
Об этом сообщили в Минобороны
Российские средства ПВО за прошедшие сутки перехватили четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow и уничтожили 119 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.
— Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и 119 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — информировали в ведомстве.
Всего с начала СВО уничтожены:
- 668 самолетов;
- 283 вертолета;
- 97 515 беспилотных летательных аппаратов;
- 637 зенитных ракетных комплексов;
- 26 134 танка и других боевых бронированных машин;
- 1 618 боевых машин реактивных систем залпового огня;
- 31 426 орудий полевой артиллерии и минометов;
- 47 170 единиц специальной военной автомобильной техники.
Помимо этого, подразделениями группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Веселое Запорожской области.
