Российские ПВО сбили за сутки четыре ракеты Storm Shadow и 119 беспилотников

Об этом сообщили в Минобороны

Российские средства ПВО за прошедшие сутки перехватили четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow и уничтожили 119 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

— Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и 119 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — информировали в ведомстве.

Всего с начала СВО уничтожены:

668 самолетов;

283 вертолета;

97 515 беспилотных летательных аппаратов;

637 зенитных ракетных комплексов;

26 134 танка и других боевых бронированных машин;

1 618 боевых машин реактивных систем залпового огня;

31 426 орудий полевой артиллерии и минометов;

47 170 единиц специальной военной автомобильной техники.

Помимо этого, подразделениями группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Веселое Запорожской области.

Рената Валеева