Российские военные освободили второй населенный пункт под названием Веселое за год
Об этом сообщило Минобороны
Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника, активными действиями освобожден населенный пункт Веселое Запорожской области, сообщило Минобороны.
— Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника, активными действиями освобожден населенный пункт Веселое Запорожской области, — говорится в сообщении ведомства.
В апреле Минобороны России освободило населенный пункт с подобным названием в Донецкой Народной Республике.
