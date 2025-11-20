Новости общества

Российские военные освободили второй населенный пункт под названием Веселое за год

12:45, 20.11.2025

Об этом сообщило Минобороны

Фото: Артем Дергунов

Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника, активными действиями освобожден населенный пункт Веселое Запорожской области, сообщило Минобороны.

В апреле Минобороны России освободило населенный пункт с подобным названием в Донецкой Народной Республике.

Рената Валеева

