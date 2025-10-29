Минпромторг РФ требует от компании Ефима Климова вернуть субсидию в сумме 14,5 миллиона

Сам казанский IT-разработчик считает, что работы были выполнены в полном объеме

«Бывает, Минпромторг РФ в спешке авансирует IT-проект, а экспертизу проводит постфактум. Тогда обнаруживается, что наши взяли часть «чужого» кода у какого-то китайского разработчика, и вот не прошли экспертизу (на соответствие российскому продукту)», — рассуждают в IT-сообществе по поводу претензий к «Эттон Центру». Минпромторг РФ подал иск к компании с требованием вернуть бюджетную субсидию в сумме 14,5 млн рублей, выданную на реализацию проекта по моделированию маршрутов транспортировки отходов с помощью ИИ. «Странная история — дали, а потом забрали. Такого раньше не было», — недоумевает один из владельцев крупной IT-компании Казани.

Казанский ИТ-разработчик поссорился с крупным госзаказчиком?

Иск об изъятии федеральной субсидии у казанского ООО «Эттон-Центр» был зарегистрирован в картотеке Арбитражного суда РТ еще в конце лета. В нем говорится, что Министерство промышленности и торговли РФ обратилось с иском к компании с требованием о взыскании субсидии в сумме 14,49 млн рублей. Другие подробности в материалах арбитража отсутствуют. В деле дважды объявляли перерыв, а на последнем заседании, 17 октября, судья объявила о переносе слушания на 5 ноября. Это обычная практика, когда стороны ищут компромисс, отмечают юристы.

Минпромторг — один из крупных госзаказчиков услуг у казанского IT-разработчика. В 2021—2022 годах компания выполнила работы по четырем госконтрактам на общую сумму 74 млн рублей. Компания «Эттон-Групп» выполняла услуги по совершенствованию информационной платформы «Открытый бюджет для граждан», предназначенной для повышения публичности бюджетных расходов. Все они подписаны между директором Департамента аудита и контроля Минпромторга РФ Ганеевой и гендиректором ООО «Эттон-Центр» Константином Голодухиным.

Первый госконтракт стоимостью 9,9 млн рублей казанская компания выиграла в марте 2021 года. Второй — на 12 млн рублей — был заключен в апреле 2021 года, а третий на 25 млн рублей в мае 2021 года. В итоге «Эттон-Центр» пополнил портфель госзаказов на 46,9 млн рублей.

В первых контрактах ставилась задача улучшить систему «Открытый бюджет для граждан» для повышения вовлеченности граждан. В последующих двух компания разрабатывала другую систему — «Бюджетный помощник» — для мониторинга бюджетного процесса в ведомстве. В рамках заключительного контракта проводились работы по техническому сопровождению системы мониторинга под шифром «сопровождение БПиОБГ-2922.

На создание пользовательских сервисов по учету ТКО —14,5 млн?

Однако субсидия в сумме 14,5 млн рублей не относится к контрактам о бюджетном тьюторе. Речь идет о другом. Минпромторг РФ в декабре 2021 года выделил казанской компании бюджетную субсидию на проект по моделированию маршрутов транспортировки отходов с помощью ИИ. Совместно с Институтом искусственного интеллекта Университета Иннополис «Эттон» должен был создать решение по оптимизации затрат на транспортировку раздельно собранных отходов.

В результате для пользователей были созданы сервисы по учету ТКО («Эттон ТКО»). Стоимость подключения — 250 тысяч рублей. Монетизация доступна на сайте Российского экологического оператора. В качестве контактного лица указан Григорий Пугаев.

Кроме того, предлагается воспользоваться сервисом автоматизированной системы управления отходами. Стоимость подключения также 250 тысяч рублей. И наконец, есть еще цифровой сервис для экомониторинга (цена по запросу). В разговоре с «Реальным временем» Григорий Пугаев подтвердил, что субсидия использовалась на создание сервисов учета ТКО.

— Когда мы будем сортировать мусор не по двум фракциям, а по всем существующим типам фракций, появится реальная потребность вывоза отходов по мере наполняемости контейнеров. С какой периодичностью освобождать контейнеры с батарейками, а с какой контейнеры с пластиком? — ранее объяснял CNews необходимость цифровизации этого сервиса гендиректор «Эттон» Ефим Климов.

«Наша разработка позволит снять технологический барьер в вопросе раздельного сбора и обработки мусора, потому что на данный момент ни рынок, ни нормативная база не готовы к этому», — говорил он.

— Требование о возврате средств является стандартной мерой со стороны государственного органа в рамках действующего законодательства и не свидетельствует о ненадлежащем исполнении обязательств с нашей стороны, — прокомментировали в руководстве ООО «Эттон-Центр» исковые требования Минпромторга РФ, не став раскрывать, на какие цели выдавалась субсидия, — Полагаем, что суд даст объективную правовую оценку всем обстоятельствам дела, включая добросовестность исполнения нами обязательств. Наша позиция состоит в полном соответствии наших действий условиям соглашения и законодательству. Что касается сроков, решение о дальнейших действиях будет принято по итогам судебного разбирательства.

Говоря о программе «Бюджетный помощник», в компании сообщили, что «сервисное сопровождение в настоящее время не требуется». Действует ли эта платформа, не уточнялось.

«Странная история — дали, а потом забрали. Мне кажется, это какие-то из ряда вон выходящие случаи. Мы с таким явлением не сталкивались», — высказал недоумение один из владельцев крупной IT-компании Казани. По его словам, в практике татарстанских компаний такого не было. «Субсидии очень строго проверяются, и с этим у нас таких вопросов не было. Мы не сталкивались», — рассказал он. «Что значит вернуть обратно? Эти деньги уходят на зарплату. Фонды у всех IT-компаний огромные. 15 миллионов — это существенная поддержка», — пояснил глава другой компании.

— Дело в нюансах, в частностях этих субсидий. Чтобы дотянуться до заветного финансирования, нужно пройти сквозь строй бюрократических регламентов, собрать кипу бумаг. Но малейшая неточность, отсутствие какой-нибудь справки — и возврат неминуем. Особенно обидно, когда Минпромторг в спешке авансирует проект, а экспертизу проводит постфактум. Тогда обнаруживается, что наши взяли часть «чужого» кода у какого-то китайского разработчика, и вот не прошли экспертизу (на соответствие российскому продукту). Такое случается с завидной регулярностью, — отмечают собеседники «Реального времени».

Дело не в злом умысле государства, не в желании сначала дать, а потом отобрать у IT-бизнеса, добавили эксперты: «Скорее, это игра случая, помноженная на человеческий фактор. Где-то не досмотрели, что-то не подтвердили. Знаете, как бывает: для получения субсидии нужно доказать импортозамещение, допустим, на определенный процент. Начинают доказывать, а экспертиза выявляет, что сервер-то вроде и российский, да не совсем. Или, что еще хуже, компания закупила оборудование, не внесенное в реестр отечественного. И это легко доказать. В таком случае Минпромторг, разумеется, потребует деньги обратно — регламент есть регламент».