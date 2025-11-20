3 года колонии за превышения на 18 млн: в Казани осудили экс-главу племенного управления Минсельхоза РТ

Вину и дружбу с бывшим руководством племконезавода «Казанский» Ришат Зарипов отрицал

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в Вахитовском суде Казани финишировал процесс по делу о незаконной выдаче бюджетных субсидий на общую сумму 17 млн 850 тысяч рублей. Бывшего начальника Главного сельхозуправления племенным делом в животноводстве Министерства сельского хозяйства Татарстана Ришата Зарипова, не признавшего вину по трем эпизодам превышения полномочий, приговорили к 3 годам колонии общего режима с лишением права после освобождения в течение двух лет занимать должности в органах власти, передает журналист «Реального времени».

Это наказание было назначено по третьему эпизоду дела Зарипова — два других суд квалифицировал по части 1 статьи 286 УК РФ, назначил реальное наказание и освободил от него в связи с истечением сроков давности.

Обвинение по этому делу утверждал прокурор Татарстана Альберт Суяргулов. Прения пришлось проводить дважды, причем в них сторона обвинения настаивала на реальном сроке в 6 лет колонии.

Сам же Зарипов и его адвокат Максим Туртыгин просили об оправдании, отмечая недоказанность обвинения. По версии защиты, в его основу легли лишь косвенные показания одной сотрудницы Минсельхозпрода, которая сама могла быть привлечена к ответственности по этой истории. А также — показания ныне осужденного главбуха племенного управления Халиды Валиуллиной, которую уличили в получении взяток на сумму 75 тысяч рублей за проход недостоверных документов в министерстве. Та полностью признавала вину на следствии, но в суде стала заявлять — это были не взятки, а просто благодарность. В итоге отделалась лишь уголовным штрафом в 250 тысяч рублей. При этом Валиуллина, по данным защиты, уверяла — о взятках непосредственный начальник не знал.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Напомним, Зарипова отдали под суд по обвинению в превышениях полномочий с подписанием соглашений о выдаче субсидий племконезаводу «Казанский» в 2018 и 2020 годах без фактической проверки представленных заявителем документов.

По версии силовиков, обвиняемый был в дружеских отношениях с Маратом Гильфановым, который в тот период возглавлял конезавод, и Сергеем Василенко, занимавшим пост директора Казанского ипподрома. Гильфанова и Василенко в СК считают организаторами хищения средств на поддержку племенного коневодства путем предоставления в управление племенным делом сфабрикованных документов о закупках племенных лошадей ради компенсации 85% якобы понесенных затрат.

В первом эпизоде фигурируют 10 лошадок рысистых пород и 30 кобыл российской тяжеловозной породы. По версии следователей и прокуратуры, Зарипов знал о том, что 30 лошадок племенными не являются и в ООО «Агрофирма «Актай» они не закупались, но решил подписать документы на выдачу субсидии. В итоге Гильфанов и Василенко незаконно получили 10,3 млн рублей и похитили их, считают сотрудники силовых ведомств.

Схожим образом в ноябре 2018-го племконезаводу одобрили и выплатили субсидию 1,3 млн за трех племенных жеребцов, якобы приобретенных у Казанского ипподрома. Эти деньги, по мнению стороны обвинения, тоже похитили Василенко с Гильфановым.

В третьем эпизоде дела Зарипова говорится о закупке 12 племенных кобыл. Если верить документам на субсидию, этих лошадок конезавод приобретал у частного предпринимателя Самигуллина в 2020-м, за что получил из бюджета компенсацию затрат в 6,3 млн рублей.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Главный аргумент защиты — такая проверка не входила в полномочия начальника племенного управления. Факт знакомства с Гильфановым и Василенко подсудимый не отрицал, вспоминая, что неоднократно пересекался с ними на республиканских мероприятиях, в частности, на Казанском ипподроме. При этом дружеские отношения и незаконные услуги отрицал.

Напомним, в мошенничествах с субсидиями обвиняют Гильфанова и Василенко. Последнего — заочно, он постоянно проживает в Турции и успел получить гражданство этой страны. Впрочем, известно — ни одно из обвинений в свой адрес Василенко не признает. Включая два эпизода дачи взяток подчиненной Зарипова — бывшему главбуху племенного управления Халиде Валиуллиной. Заметим, первый эпизод ее дела касался ускорения выплаты субсидии на 10,3 млн рублей.

Не признает вину и Гильфанов, который уже предстал перед судом вместе с бывшим заместителем директора ипподрома Рузелем Багавиевым. В отношении обоих избран запрет определенных действий. В числе обвинений — мошенничества, растраты, легализация преступных доходов и неправомерный оборот платежей. Вину эти фигуранты также не признают.

Кого еще привлекли к ответственности по делам о лошадях и субсидиях, почему Василенко настаивал на допросе в Турции и в чем призналась подчиненная Зарипова — в материале «Реального времени».

