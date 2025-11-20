Полиция будет использовать цифровые технологии для контроля за бывшими заключенными

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму

Фото: Динар Фатыхов

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому полиция сможет использовать цифровые технологии для розыска и контроля за поднадзорными лицами. Соответствующий проект размещен в думской электронной базе.

Авторами проекта выступили вице-спикер Госдумы Петр Толстой и депутаты Эрнест Валена и Анатолий Выборный.

— Законопроект разработан в целях организации выполнения функций и задач, возложенных на органы внутренних дел по розыску (установлению местонахождения) лиц, осуществления контроля за поднадзорными лицами с использованием информационных систем фото-, видеофиксации и распознавания лиц, функционирующих в субъектах Российской Федерации, — сказано в пояснительной записке к проекту.

В документе указывается, что предлагаемые изменения позволят полиции пресекать административные правонарушения, совершенные лицами, находящимися под административным надзором, связанные с несоблюдением обязанностей и ограничений, установленных судом.

— Цель — предотвратить нарушения обязанностей и ограничений, установленных судом для поднадзорных лиц — бывших заключенных, находящихся под административным надзором. Напомню, что админнадзор обязателен для тех, кто имеет непогашенную судимость при опасном или особо опасном рецидиве, а также за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, — написал в своем Telegram-канале Выборный.

Он добавил, что по аналогии с миграционным контролем к поднадзорным лицам будут применяться цифровые инструменты контроля — данные геолокации, платежных систем и камер.

