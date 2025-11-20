Россия обновила рекорд поставок СПГ в Китай в сентябре 2025 года

За месяц отгрузки составили 1,3 млн тонн, годом ранее этот показатель составлял 751 тысячу

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Россия в сентябре 2025 года обновила рекорд поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Китай. По данным Главного таможенного управления КНР, за месяц отгрузки составили 1,3 млн тонн. Годом ранее этот показатель составлял 751 тысячу тонн. Предыдущий пик пришелся на июль 2023 года, когда объем поставок достиг 1 млн тонн.

Крупнотоннажный СПГ в России производят заводы «Сахалинской энергии» (совладельцы — «Газпром», Mitsui и Mitsubishi), «Ямал СПГ» (участники — «НОВАТЭК», TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), «Газпром СПГ Портовая» и «Криогаз-Высоцк».

По итогам сентября Россия по-прежнему оставалась третьим по объему поставщиком СПГ на китайский рынок, уступая Австралии (2,1 млн тонн) и Катару (1,5 млн тонн).

Суммарно в сентябре Россия поставила крупнейшим азиатским покупателям (КНР, Япония, Южная Корея) 2,1 млн тонн СПГ при общем объеме производства в 2,8 млн тонн.

Общие отгрузки российского газа в Китай (по газопроводу и в сжиженном виде) в сентябре 2025 года достигли 4,1 млрд кубических метров, что означает рост на 37% к прошлогоднему показателю.

Реальное время / realnoevremya.ru

Суммарно Китаем в сентябре 2025 года было принято 5,8 млн тонн СПГ, что на 12% меньше, чем годом ранее. При довольно скромной динамике по объему закупок Китай с мая текущего года удерживает первое место в мире, опережая Японию. На фоне роста трубопроводных поставок и начавшейся их прямой конкуренции с дорогим СПГ его доля в импорте заметно сокращается. С минувшей осени каждый месяц наблюдается падение по отношению к прошлогодним показателям.

Реэкспорт СПГ Китаем в сентябре упал ниже одного процента от импорта — не было перепродано ни одной крупнотоннажной партии, а все операции ограничивались малотоннажной и бункеровочной активностью.

По трубе КНР получает газ из пяти стран: России, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Мьянмы. В общей сложности в сентябре 2025 года она приняла по трубопроводам 5,215 миллиарда кубических метров природного газа, что на 1% больше, чем за сентябрь 2024 года (5,2 миллиарда кубических метров).

Сентябрь в газовой статистике страны выглядит по-особому: жара постепенно спадает, но холода еще далеко; на импортных газопроводах проводится плановое техобслуживание. Все это является объективными предпосылками к снижению показателей по сравнению с соседними месяцами.

Суммарно (по трубопроводам и в виде СПГ) Китай в сентябре 2025 года импортировал 12,7 млрд кубических метров природного газа, что на 7,3% ниже, чем годом ранее (13,7 млрд кубических метров).

Япония, один из крупнейших мировых потребителей сжиженного природного газа (СПГ), в сентябре 2025 года импортировала 5,2 млн тонн СПГ, что на 5% меньше, чем в сентябре 2024 года. При этом поставки СПГ из России в Японию в сентябре достигли 555 тыс. тонн, что стало максимальным значением за последние шесть месяцев и на 28% больше, чем 432 тыс. тонн, импортированных годом ранее.

Рената Валеева